Купуй та економ: МХП запустив нову програму лояльності

Деталі

Згадана програма лояльності має назву “ЇМО!”, і працює в торгових точках “Наша Ряба”, “М’ясомаркет”, “Döner Маркет”, “Українське Курча” та гастростудії “Секрети Шефа”.

“За кожну витрачену тобою гривню ми нараховуємо на картку 1 бал. Протягом першого тижня кожного календарного місяця ми переводимо бали, зароблені за попередній місяць, у бонусні гривні у співвідношенні 1 бал = 0,01 бонусна гривня”, — уточнили в компанії.

Накопичені бонусні гривні можна використовувати для наступних покупок у точках продажу:

— “Наша Ряба”, “М’ясомаркет”, “Українське Курча” та “Секрети Шефа”:

курячої продукції ТМ “Наша Ряба”, ТМ “Наша Ряба Апетитна” та ТМ “Курка по-домашньому”;

— яловичої продукції ТМ “Scott Smeat”;

— бакалії ТМ “Бащинський” та ТМ “Poli”;

— готових та заморожених страв ТМ “Секрети Шефа”;

— заморожених напівфабрикатів ТМ “Легко!” та ТМ “Бащинський EGO ЇЖА”;

— м’ясних чипсів ТМ “РЯБCHIK” та ТМ “ХО перекусити?”;

— готових страв ТМ “La Strava”;

— пельменів та вареників ТМ “М’ясомаркет”;

— кулінарної продукції МХП;

— фастфуду з м’ясом курки чи яловичини у точках продажу “Döner Маркет” та “Секрети Шефа”, і оплатити ними повну суму чека або його частину.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.