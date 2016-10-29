Компанія Apple підвищила на 20% ціни на свою продукцію у Британії через Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Компанія Apple без попередження підвищила ціни на деякі види своїх пристроїв у Великій Британії на 20%, щоб компенсувати ослаблення фунта стерлінгів після червневого референдуму про вихід Британії з Євросоюзу. Про це УНН повідомляє із посиланням The Telegraph.
Підвищення торкнулося настільних комп’ютерів iMac і ноутбуків MacBook, які подорожчали на кількасот фунтів.
Нова версія 13-дюймового MacBook Pro, представлена Apple 27 жовтня, буде коштувати в Британії 1 тис. 449 фунтів, тоді як в США ціна становитиме 1 тис. 499 дол. (1 тис. 232 фунта — ред.).
Після червневого референдуму фунт подешевшав приблизно на 18% в парі з доларом, і аналітики очікують підвищення цін на різні види продукції, що негативно позначиться на реальних доходах британців.
Як повідомляв УНН, доходи компанії Apple вперше з 2001 року знизилися.