Компания Apple повысила на 20% цены на свою продукцию в Великобритании из-за Brexit

Повышение коснулось настольных компьютеров iMac и ноутбуков MacBook, которые подорожали на несколько фунтов.

Новая версия 13-дюймового MacBook Pro, представленная Apple 27 октября, будет стоить в Великобритании 1 тыс. 449 фунтов, тогда как в США цена составит 1 тыс. 499 долл. (1 тыс. 232 фунта - ред.).

После июньского референдума фунт подешевел примерно на 18% в паре с долларом, и аналитики ожидают повышения цен на различные виды продукции, что негативно скажется на реальных доходах британцев.