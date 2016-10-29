Компания Apple повысила на 20% цены на свою продукцию в Великобритании из-за Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Компания Apple без предупреждения повысила цены на некоторые виды своих устройств в Великобритании на 20%, чтобы компенсировать ослабление фунта стерлингов после июньского референдума о выходе Британии из Евросоюза. Об этом УНН сообщает со ссылкой The Telegraph.
Повышение коснулось настольных компьютеров iMac и ноутбуков MacBook, которые подорожали на несколько фунтов.
Новая версия 13-дюймового MacBook Pro, представленная Apple 27 октября, будет стоить в Великобритании 1 тыс. 449 фунтов, тогда как в США цена составит 1 тыс. 499 долл. (1 тыс. 232 фунта - ред.).
После июньского референдума фунт подешевел примерно на 18% в паре с долларом, и аналитики ожидают повышения цен на различные виды продукции, что негативно скажется на реальных доходах британцев.