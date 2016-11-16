Комітет Генасамблеї ООН схвалив резолюцію щодо окупованого українського Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Третій комітет Генеральної асамблеї ООН з прав людини, схвалив проект резолюції з критичною оцінкою становища з правами людини в окупованій Росією українській Автономній Республіці Крим, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”
За документ проголосували 73 делегації, проти були 23, ще 76 утрималися; деякі делегації взагалі не голосували.
У цій резолюції уперше в документах ООН Росію називано державою-окупантом, а АР Крим i м.Севастополь тимчасово окупованою територією. Також він засуджує дискримінацію щодо мешканців тимчасово окупованого Криму, зокрема, кримських татар, а також українців і представників інших національних та релігійних груп, із боку російської окупаційної влади.
Документ також закликає Росію виконувати всі свої зобов’язання, які накладає на неї міжнародне право як на державу-окупанта, вжити всіх заходів, щоб негайно покласти край усім зловживанням проти мешканців Криму, негайно звільнити громадян України, яких незаконно затримали і судять без дотримання елементарних стандартів правосуддя, а також тих, кого вивезли через міжнародно визнаний кордон із Криму до Росії.
Як повідомляв УНН, Білорусь в ООН запропонувала не розглядати порядок денний третього Комітету і таким чином здійснила спробу заблокувати ухвалення резолюції щодо прав людини в Криму. Про це у Facebook повідомила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова.