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Комітет Генасамблеї ООН схвалив резолюцію щодо окупованого українського Криму

Комітет Генасамблеї ООН схвалив резолюцію щодо окупованого українського Криму

Київ • УНН

 • 17425 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Третій комітет Генеральної асамблеї ООН з прав людини, схвалив проект резолюції з критичною оцінкою становища з правами людини в окупованій Росією українській Автономній Республіці Крим, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода

За документ проголосували 73 делегації, проти були 23, ще 76 утрималися; деякі делегації взагалі не голосували.

У цій резолюції уперше в документах ООН Росію називано державою-окупантом, а АР Крим i м.Севастополь тимчасово окупованою територією. Також він засуджує дискримінацію щодо мешканців тимчасово окупованого Криму, зокрема, кримських татар, а також українців і представників інших національних та релігійних груп, із боку російської окупаційної влади.

Документ також закликає Росію виконувати всі свої зобов’язання, які накладає на неї міжнародне право як на державу-окупанта, вжити всіх заходів, щоб негайно покласти край усім зловживанням проти мешканців Криму, негайно звільнити громадян України, яких незаконно затримали і судять без дотримання елементарних стандартів правосуддя, а також тих, кого вивезли через міжнародно визнаний кордон із Криму до Росії.

Як повідомляв УНН, Білорусь в ООН запропонувала не розглядати порядок денний третього Комітету і таким чином здійснила спробу заблокувати ухвалення резолюції щодо прав людини в Криму. Про це у Facebook повідомила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова.

Українські Національні Новини

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