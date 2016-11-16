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15 марта, 19:03 • 109780 просмотра

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15 марта, 13:44 • 151378 просмотра

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Комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию по оккупированному украинскому Крыму

Комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию по оккупированному украинскому Крыму

Киев • УНН

 • 17425 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН по правам человека одобрил проект резолюции с критической оценкой положения с правами человека в оккупированной Россией украинской Автономной Республике Крым, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода "

За документ проголосовали 73 делегации, против были 23 еще 76 воздержались; некоторые делегации вообще не голосовали.

В этой резолюции впервые в документах ООН Россия называлась государством-оккупантом, а АР Крым и Севастополь временно оккупированными территориями. Также он осуждает дискриминацию в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в частности, крымских татар, а также украинцев и представителей других национальных и религиозных групп, со стороны российской оккупационной власти.

Документ также призывает Россию выполнять все свои обязательства, которые накладывает на нее международное право как на государство-оккупанта, принять все меры, чтобы немедленно положить конец всем злоупотреблением против жителей Крыма, немедленно освободить граждан Украины, которых незаконно задержали и судят без соблюдения элементарных стандартов правосудия, а также тех, кого вывезли через международно признанную границу из Крыма в Россию.

Как сообщал УНН, Беларусь в ООН предложила не рассматривать повестку дня третьего Комитета и таким образом осуществила попытку заблокировать принятие резолюции по правам человека в Крыму . Об этом в Facebook сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапаров.

Украинские Национальные Новости

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