Коментував перший матч в історії чемпіонату України з футболу: помер спортивний журналіст Сергій Савелій
Київ • УНН
Сергій Савелій, відомий спортивний журналіст та коментатор, який коментував перший матч в історії Чемпіонату України з футболу, пішов з життя у віці 68 років.
У віці 68 років пішов з життя спортивний журналіст та коментатор Сергій Савелій, передає УНН із посиланням на УАФ.
"Заслужений журналіст України понад 40 років працював на Суспільному мовленні. Сергій Савелій також прокоментував перший матч в історії чемпіонату України з футболу", - йдеться у повідомленні.
В УАФ висловили співчуття рідним і близьким Сергія Савелія.