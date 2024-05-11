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Коментував перший матч в історії чемпіонату України з футболу: помер спортивний журналіст Сергій Савелій

Коментував перший матч в історії чемпіонату України з футболу: помер спортивний журналіст Сергій Савелій

Київ • УНН

 • 52975 перегляди

Сергій Савелій, відомий спортивний журналіст та коментатор, який коментував перший матч в історії Чемпіонату України з футболу, пішов з життя у віці 68 років.

У віці 68 років пішов з життя спортивний журналіст та коментатор Сергій Савелій, передає УНН із посиланням на УАФ.

"Заслужений журналіст України понад 40 років працював на Суспільному мовленні. Сергій Савелій також прокоментував перший матч в історії чемпіонату України з футболу", - йдеться у повідомленні.

В УАФ висловили співчуття рідним і близьким Сергія Савелія.

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