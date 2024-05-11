Комментировал первый матч в истории чемпионата Украины по футболу: умер спортивный журналист Сергей Савелий

В возрасте 68 лет ушел из жизни спортивный журналист и комментатор Сергей Савелий, передает УНН со ссылкой на УАФ.

"Заслуженный журналист Украины более 40 лет работал на Суспільному мовленні. Сергей Савелий также прокомментировал первый матч в истории чемпионата Украины по футболу", - говорится в сообщении.

В УАФ выразили соболезнования родным и близким Сергея Савелия.