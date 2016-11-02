Командування ІДІЛ наказало бойовикам відступати з Мосула в Сирію – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Командування терористичного угруповання “Ісламська держава” наказав бойовикам залишити місто і відступати в Сирію, повідомляє УНН з посиланням на телеканал “Ас-Сумарія”.
“Ватажки ІДІЛ, згідно інформації, що надходить з міста, дали вказівку всім бойовиків покинути західний і східний береги річки Тигр (протікає через Мосул) і рухатися в Сирію”, — цитує власні джерела телеканал.
“Жителі Мосула вперше за два роки почали відчувати себе вільніше”, — додав співрозмовник каналу.
За словами джерела, успіхи урядових сил у східній частині міста, зокрема захоплення будівлі телекомпанії, “підірвали бойовий дух терористів”.
Нагадаємо, іракська операція з повернення міста Мосула, останнього оплоту угруповання “Ісламська держава” в країні, розпочалася 17 жовтня.
Мосул перебуває під контролем ісламістів від 2014 року. Це останнє велике місто в Іраку, що перебуває під контролем бойовиків. У місті живе близько 1,5 мільйона людей.