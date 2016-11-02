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15 марта, 19:03 • 114408 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164380 просмотра

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15 марта, 13:22 • 136639 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Командование ИГИЛ приказало боевикам отступать из Мосула в Сирию - СМИ

Командование ИГИЛ приказало боевикам отступать из Мосула в Сирию - СМИ

Киев • УНН

 • 10427 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Командование террористической группировки "Исламское государство" приказал боевикам покинуть город и отступать в Сирию, сообщает УНН со ссылкой на телеканал "Ас-суммарии".

"Главари ИГИЛ, согласно информации, поступающей из города, дали указание всем боевиков покинуть западный и восточный берега реки Тигр (протекает через Мосул) и двигаться в Сирию", - цитирует собственные источники телеканал.

"Жители Мосула впервые за два года начали чувствовать себя свободнее", - добавил собеседник канала.

По словам источника, успехи правительственных сил в восточной части города, включая захват здания телекомпании, "взорвали боевой дух террористов".

Напомним, иракская операция по возврату города Мосула, последнего оплота группировки "Исламское государство" в стране, началась 17 октября.

Мосул находится под контролем исламистов от 2014 года. Это последний крупный город в Ираке, который находится под контролем боевиков. В городе живет около 1,5 миллиона человек.

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