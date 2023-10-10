Командувач Повітряних сил показав роботу зенітників, які відбивали нічну атаку рф
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав роботу українських зенітників, які відбивали нічну атаку російських військ в Одеській та Миколаївській областях , передає УНН.
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“Бойова робота зенітних ракетних підрозділів повітряного командування "Південь" в Одеській та Миколаївській областях у ніч на 10 жовтня 2023 року”, - написав Олещук у Telegram і показав відео.
Доповнення
Під час нічної ворожої атаки БПЛА силами протиповітряної оборони було ліквідовано 27 "шахедів". Загалом ворог випустив 36 ударних дронів по Україні.
Уночі рф атакувала Одещину впродовж 3 години, є влучання.