Командувач Повітряних сил показав роботу зенітників, які відбивали нічну атаку рф

Цитата

“Бойова робота зенітних ракетних підрозділів повітряного командування "Південь" в Одеській та Миколаївській областях у ніч на 10 жовтня 2023 року”, - написав Олещук у Telegram і показав відео.

Доповнення

Під час нічної ворожої атаки БПЛА силами протиповітряної оборони було ліквідовано 27 "шахедів". Загалом ворог випустив 36 ударних дронів по Україні.

Уночі рф атакувала Одещину впродовж 3 години, є влучання.