Уночі рф атакувала Одещину впродовж 3 години, є влучання - Кіпер

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Так, російські терористи упродовж 3 годин атакували ударними безпілотниками Одещину, інформує Кіпер.

Сили ППО знищили 23 «шахеди». Однак, є влучання, додав очільник ОВА.

«Є влучання по логістичній інфраструктурі. Постраждалих, на щастя, немає», - написав він.

Також Кіпер закликав населення Одещини реагувати на повітряну тривогу та при небезпеці перебувати в укриттях.

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У небі над Україною збили 27 "шахедів".