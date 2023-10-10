Уночі рф атакувала Одещину впродовж 3 години, є влучання - Кіпер
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про наслідки нічної атаки ворога, передає УНН.
Деталі
Так, російські терористи упродовж 3 годин атакували ударними безпілотниками Одещину, інформує Кіпер.
Сили ППО знищили 23 «шахеди». Однак, є влучання, додав очільник ОВА.
«Є влучання по логістичній інфраструктурі. Постраждалих, на щастя, немає», - написав він.
Також Кіпер закликав населення Одещини реагувати на повітряну тривогу та при небезпеці перебувати в укриттях.
Нагадаємо
У небі над Україною збили 27 "шахедів".