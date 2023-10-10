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29 березня, 17:57 • 209655 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 271383 перегляди

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29 березня, 10:47 • 270653 перегляди

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28 березня, 18:00 • 186496 перегляди

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Уночі рф атакувала Одещину впродовж 3 години, є влучання - Кіпер

Київ • УНН

 • 1003747 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про наслідки нічної атаки ворога, передає УНН.

Деталі

Так, російські терористи упродовж 3 годин атакували ударними безпілотниками Одещину, інформує Кіпер.

Сили ППО знищили 23 «шахеди». Однак, є влучання, додав очільник ОВА.

«Є влучання по логістичній інфраструктурі. Постраждалих, на щастя, немає», - написав він.

Також Кіпер закликав населення Одещини реагувати на повітряну тривогу та при небезпеці перебувати в укриттях.

Нагадаємо

У небі над Україною збили 27 "шахедів".

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