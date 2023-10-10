У небі над Україною збили 27 "шахедів"

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"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 27 "Shahed-131/136" у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за ніч на 10 жовтня 2023 року російські окупаційні війська атакували південь України 36 ударними БпЛА типу "Shahed". Пуски здійснювались із мису Чауда (ТОТ Крим).

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В Одесі було чутно вибухи, перед якими ПС ЗСУ повідомляли, що з акваторії Чорного моря у напрямку південних областей України рухались дрони