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У небі над Україною збили 27 "шахедів"

У небі над Україною збили 27 "шахедів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Під час нічної ворожої атаки БПЛА силами протиповітряної оборони було ліквідовано 27 "шахедів". Загалом ворог випустив 36 ударних дронів по Україні. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, пише УНН.

Цитата 

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 27 "Shahed-131/136" у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що за ніч на 10 жовтня 2023 року російські окупаційні війська атакували південь України 36 ударними БпЛА типу "Shahed". Пуски здійснювались із мису Чауда (ТОТ Крим).

Нагадаємо

В Одесі було чутно вибухи, перед якими ПС ЗСУ повідомляли, що з акваторії Чорного моря у напрямку південних областей України рухались дрони

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