Можлива атака дронів: Повітряні Сили ЗСУ фіксують рух БПЛА на півдні України

Цитата

“Рух ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини, Миколаївщини (курс може змінюватись)!

У разі оголошення сигналу повітряної тривоги – прямуйте в укриття!”- йдеться у повідомленні.

Доповнення

Повітряну тривогу було оголошено в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.





