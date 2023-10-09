Можлива атака дронів: Повітряні Сили ЗСУ фіксують рух БПЛА на півдні України

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. З акваторії Чорного моря у напрямку південних областей України рухаються дрони. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, пише УНН.

Цитата 

“Рух ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини, Миколаївщини (курс може змінюватись)!

У разі оголошення сигналу повітряної тривоги – прямуйте в укриття!”- йдеться  у повідомленні. 

Доповнення

Повітряну тривогу було оголошено в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.



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