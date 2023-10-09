Можлива атака дронів: Повітряні Сили ЗСУ фіксують рух БПЛА на півдні України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. З акваторії Чорного моря у напрямку південних областей України рухаються дрони. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, пише УНН.
Цитата
“Рух ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини, Миколаївщини (курс може змінюватись)!
У разі оголошення сигналу повітряної тривоги – прямуйте в укриття!”- йдеться у повідомленні.
Доповнення
Повітряну тривогу було оголошено в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.