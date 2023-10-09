Возможна атака дронов: воздушные силы ВСУ фиксируют движение БПЛА на юге Украины

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Из акватории Черного моря в направлении южных областей Украины движутся дроны. Об этом сообщают воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Цитата 

“Движение вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской, Николаевской (курс может меняться).

В случае объявления сигнала воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие.”- говорится  в сообщении. 

Дополнение

Воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.


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