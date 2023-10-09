Возможна атака дронов: воздушные силы ВСУ фиксируют движение БПЛА на юге Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Из акватории Черного моря в направлении южных областей Украины движутся дроны. Об этом сообщают воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
Цитата
“Движение вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской, Николаевской (курс может меняться).
В случае объявления сигнала воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие.”- говорится в сообщении.
Дополнение
Воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.