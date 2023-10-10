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В небе над Украиной сбили 27 "шахедов"

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Во время ночной вражеской атаки БПЛА силами противовоздушной обороны было ликвидировано 27 "шахедов". Всего враг выпустил 36 ударных дронов по Украине. Об этом сообщают воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Цитата 

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с Просил обороны Украины, уничтожено 27 "Shahed-131/136" в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей", - говорится в сообщении. 

отмечается, что за ночь на 10 октября 2023 года российские оккупационные войска атаковали юг Украины 36 ударными БпЛА типа "Shahed". Пуски осуществлялись с мыса Чауда (ТОТ Крым).

Напомним

В Одессе было слышно взрывы, перед которыми ВС ВСУ сообщали, что из акватории Черного моря в направлении южных областей Украины двигались дроны.

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