В небе над Украиной сбили 27 "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Во время ночной вражеской атаки БПЛА силами противовоздушной обороны было ликвидировано 27 "шахедов". Всего враг выпустил 36 ударных дронов по Украине. Об этом сообщают воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
Цитата
"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с Просил обороны Украины, уничтожено 27 "Shahed-131/136" в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.
отмечается, что за ночь на 10 октября 2023 года российские оккупационные войска атаковали юг Украины 36 ударными БпЛА типа "Shahed". Пуски осуществлялись с мыса Чауда (ТОТ Крым).
Напомним
В Одессе было слышно взрывы, перед которыми ВС ВСУ сообщали, что из акватории Черного моря в направлении южных областей Украины двигались дроны.