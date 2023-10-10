Ночью рф атаковала Одесскую область в течение 3 часов, есть попадание - Кипер
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о последствиях ночной атаки врага, передает УНН.
Детали
Российские террористы в течение 3 часов атаковали ударными беспилотниками Одесскую область, информирует Кипер.
Силы ПВО уничтожили 23 «шахеда». Однако, есть попадание, добавил глава ОВА.
«Есть попадание по логистической инфраструктуре. Пострадавших, к счастью, нет», - написал он.
Также Кипер призвал население Одесской области реагировать на воздушную тревогу и при опасности находиться в укрытиях.
Напомним
В небе над Украиной сбили 27 "шахедов".