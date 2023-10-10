Командующий Воздушных сил показал работу зенитчиков, которые отражали ночную атаку рф
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук показал работу украинских зенитчиков , которые отражали ночную атаку российских войск в Одесской и Николаевской областях, передает УНН.
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“Боевая работа зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Юг" в Одесской и Николаевской областях в ночь на 10 октября 2023 года”, - написал Олещук в Telegram и показал видео.
Дополнение
Во время ночной вражеской атаки БПЛА силами противовоздушной обороны было ликвидировано 27 "шахедов". Всего враг выпустил 36 ударных дронов по Украине.
Ночью рф атаковала Одесскую область в течение 3 часов, есть попадание.