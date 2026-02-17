Колишнього керівника Rockstar North Леслі Бензіса звинуватили в сексуальному насильстві у "файлах Епштейна"

Експрезидент студії Rockstar North Леслі Бензіс, який був однією з ключових фігур у розробці серії ігор Grand Theft Auto, став фігурантом нещодавно розсекречених судових документів у справі Джеффрі Епштейна. Згідно з матеріалами, опублікованими у лютому 2026 року, одна з постраждалих від дій Епштейна, Джоанна Шоберг, заявила про факт сексуального насильства з боку Бензіса. Про це повідомляє The Hollywood Reporter, пише УНН.

У своїх свідченнях Джоанна Шоберг стверджує, що Бензіс був частиною кола осіб, які користувалися "послугами" Епштейна, та брав участь у нападах на жінок, що перебували в сексуальному рабстві у фінансиста. Документи вказують на те, що Леслі Бензіс міг бути присутнім на острові разом із модельним агентом Жаном-Люком Брюнелем, який також неодноразово згадувався у зв'язку з сексуальними злочинами.

Оприлюднення цих файлів викликало шок в ігровій індустрії, оскільки Бензіс вважався одним із головних архітекторів успіху GTA III, Vice City та GTA V.

Адвокати Леслі Бензіса негайно спростували всі звинувачення, назвавши їх "категорично неправдивими" та "абсурдними вигадками". Вони наголосили, що розробник ніколи не брав участі в подібних діях і планує захищати свою репутацію в судовому порядку.

Водночас ігрова спільнота та колишні колеги Бензіса по Rockstar Games висловлюють занепокоєння через репутаційні ризики для майбутніх проєктів, зокрема для нової студії Build A Rocket Boy, яку Бензіс заснував після відходу з Rockstar.

Ми розцінюємо ці заяви як спробу очорнити ім’я Леслі Бензіса на фоні публікації мільйонів сторінок архівних документів. Звинувачення є абсолютно необґрунтованими та не мають під собою жодних реальних доказів