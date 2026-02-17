Колишнього керівника Rockstar North Леслі Бензіса звинуватили в сексуальному насильстві у "файлах Епштейна"

$43.100.11
51.130.09
ukenru
16 лютого, 17:19 • 12197 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 23269 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 20531 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 33286 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 28106 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 48333 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 26575 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 29631 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35619 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 38317 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
0м/с
88%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 12084 перегляди
На Закарпатті взяли під варту іноземця за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої16 лютого, 18:31 • 4286 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 8118 перегляди
Зеленський доручив очистити СБУ від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам16 лютого, 19:05 • 3920 перегляди
У Хорватії затримали українця з прихованими пів мільйона євро в автомобілі16 лютого, 21:44 • 8222 перегляди
Публікації
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 12103 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 23034 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 33286 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 48333 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 82489 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Роберт Калиняк
Густаво Петро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Вашингтон
Іран
Реклама
УНН Lite
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення23:14 • 2564 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 8142 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 12634 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 22547 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 28728 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
МіГ-29

Колишнього керівника Rockstar North Леслі Бензіса звинуватили в сексуальному насильстві у "файлах Епштейна"

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Колишнього президента Rockstar North Леслі Бензіса звинуватили у сексуальному насильстві в рамках "файлів Епштейна". Адвокати Бензіса спростовують звинувачення, називаючи їх "категорично неправдивими".

Колишнього керівника Rockstar North Леслі Бензіса звинуватили в сексуальному насильстві у "файлах Епштейна"

Експрезидент студії Rockstar North Леслі Бензіс, який був однією з ключових фігур у розробці серії ігор Grand Theft Auto, став фігурантом нещодавно розсекречених судових документів у справі Джеффрі Епштейна. Згідно з матеріалами, опублікованими у лютому 2026 року, одна з постраждалих від дій Епштейна, Джоанна Шоберг, заявила про факт сексуального насильства з боку Бензіса. Про це повідомляє The Hollywood Reporter, пише УНН.

Деталі

У своїх свідченнях Джоанна Шоберг стверджує, що Бензіс був частиною кола осіб, які користувалися "послугами" Епштейна, та брав участь у нападах на жінок, що перебували в сексуальному рабстві у фінансиста. Документи вказують на те, що Леслі Бензіс міг бути присутнім на острові разом із модельним агентом Жаном-Люком Брюнелем, який також неодноразово згадувався у зв'язку з сексуальними злочинами.

Оприлюднення цих файлів викликало шок в ігровій індустрії, оскільки Бензіс вважався одним із головних архітекторів успіху GTA III, Vice City та GTA V.

Реакція Леслі Бензіса та ігрової спільноти

Адвокати Леслі Бензіса негайно спростували всі звинувачення, назвавши їх "категорично неправдивими" та "абсурдними вигадками". Вони наголосили, що розробник ніколи не брав участі в подібних діях і планує захищати свою репутацію в судовому порядку.

Опубліковані файли ФБР: Трамп нібито знав про злочини Епштейна ще у 2006 році11.02.26, 04:24 • 5821 перегляд

Водночас ігрова спільнота та колишні колеги Бензіса по Rockstar Games висловлюють занепокоєння через репутаційні ризики для майбутніх проєктів, зокрема для нової студії Build A Rocket Boy, яку Бензіс заснував після відходу з Rockstar.

Ми розцінюємо ці заяви як спробу очорнити ім’я Леслі Бензіса на фоні публікації мільйонів сторінок архівних документів. Звинувачення є абсолютно необґрунтованими та не мають під собою жодних реальних доказів

– заявив офіційний представник захисту Бензіса.

Епштейн організував інтимні стосунки між жінкою та братом Ілона Маска - The Guardian11.02.26, 10:18 • 5867 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Джеффрі Епштайн
Grand Theft Auto (серія відеоігор)