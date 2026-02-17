Бывшего руководителя Rockstar North Лесли Бензиса обвинили в сексуальном насилии в "файлах Эпштейна"

Экс-президент студии Rockstar North Лесли Бензис, который был одной из ключевых фигур в разработке серии игр Grand Theft Auto, стал фигурантом недавно рассекреченных судебных документов по делу Джеффри Эпштейна. Согласно материалам, опубликованным в феврале 2026 года, одна из пострадавших от действий Эпштейна, Джоанна Шоберг, заявила о факте сексуального насилия со стороны Бензиса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, пишет УНН.

В своих показаниях Джоанна Шоберг утверждает, что Бензис был частью круга лиц, которые пользовались "услугами" Эпштейна, и участвовал в нападениях на женщин, находившихся в сексуальном рабстве у финансиста. Документы указывают на то, что Лесли Бензис мог присутствовать на острове вместе с модельным агентом Жаном-Люком Брюнелем, который также неоднократно упоминался в связи с сексуальными преступлениями.

Обнародование этих файлов вызвало шок в игровой индустрии, поскольку Бензис считался одним из главных архитекторов успеха GTA III, Vice City и GTA V.

Адвокаты Лесли Бензиса немедленно опровергли все обвинения, назвав их "категорически ложными" и "абсурдными выдумками". Они подчеркнули, что разработчик никогда не участвовал в подобных действиях и планирует защищать свою репутацию в судебном порядке.

В то же время игровое сообщество и бывшие коллеги Бензиса по Rockstar Games выражают обеспокоенность из-за репутационных рисков для будущих проектов, в частности для новой студии Build A Rocket Boy, которую Бензис основал после ухода из Rockstar.

Мы расцениваем эти заявления как попытку очернить имя Лесли Бензиса на фоне публикации миллионов страниц архивных документов. Обвинения абсолютно необоснованны и не имеют под собой никаких реальных доказательств