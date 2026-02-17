Бывшего руководителя Rockstar North Лесли Бензиса обвинили в сексуальном насилии в "файлах Эпштейна"

$43.100.11
51.130.09
ukenru
16 февраля, 17:19 • 12185 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 23236 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 20512 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 33266 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 28097 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 48331 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 26574 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 29631 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35619 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 38317 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
0м/с
88%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 12084 просмотра
На Закарпатье взяли под стражу иностранца по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней16 февраля, 18:31 • 4286 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 8118 просмотра
Зеленский поручил очистить СБУ от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам16 февраля, 19:05 • 3920 просмотра
В Хорватии задержали украинца со скрытыми полмиллиона евро в автомобиле16 февраля, 21:44 • 8222 просмотра
публикации
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 12099 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 23032 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 33268 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 48331 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 82487 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Роберт Калиняк
Густаво Петро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Вашингтон
Иран
Реклама
УНН Lite
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода23:14 • 2558 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 8134 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 12628 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 22546 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 28727 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Микоян МиГ-29

Бывшего руководителя Rockstar North Лесли Бензиса обвинили в сексуальном насилии в "файлах Эпштейна"

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Бывшего президента Rockstar Rockstar North Лесли Бензиса обвинили в сексуальном насилии в рамках "файлов Эпштейна". Адвокаты Бензиса опровергают обвинения, называя их "категорически ложными".

Бывшего руководителя Rockstar North Лесли Бензиса обвинили в сексуальном насилии в "файлах Эпштейна"

Экс-президент студии Rockstar North Лесли Бензис, который был одной из ключевых фигур в разработке серии игр Grand Theft Auto, стал фигурантом недавно рассекреченных судебных документов по делу Джеффри Эпштейна. Согласно материалам, опубликованным в феврале 2026 года, одна из пострадавших от действий Эпштейна, Джоанна Шоберг, заявила о факте сексуального насилия со стороны Бензиса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, пишет УНН.

Детали

В своих показаниях Джоанна Шоберг утверждает, что Бензис был частью круга лиц, которые пользовались "услугами" Эпштейна, и участвовал в нападениях на женщин, находившихся в сексуальном рабстве у финансиста. Документы указывают на то, что Лесли Бензис мог присутствовать на острове вместе с модельным агентом Жаном-Люком Брюнелем, который также неоднократно упоминался в связи с сексуальными преступлениями.

Обнародование этих файлов вызвало шок в игровой индустрии, поскольку Бензис считался одним из главных архитекторов успеха GTA III, Vice City и GTA V.

Реакция Лесли Бензиса и игрового сообщества

Адвокаты Лесли Бензиса немедленно опровергли все обвинения, назвав их "категорически ложными" и "абсурдными выдумками". Они подчеркнули, что разработчик никогда не участвовал в подобных действиях и планирует защищать свою репутацию в судебном порядке.

Опубликованные файлы ФБР: Трамп якобы знал о преступлениях Эпштейна еще в 2006 году11.02.26, 04:24 • 5821 просмотр

В то же время игровое сообщество и бывшие коллеги Бензиса по Rockstar Games выражают обеспокоенность из-за репутационных рисков для будущих проектов, в частности для новой студии Build A Rocket Boy, которую Бензис основал после ухода из Rockstar.

Мы расцениваем эти заявления как попытку очернить имя Лесли Бензиса на фоне публикации миллионов страниц архивных документов. Обвинения абсолютно необоснованны и не имеют под собой никаких реальных доказательств

– заявил официальный представитель защиты Бензиса.

Эпштейн организовал интимные отношения между женщиной и братом Илона Маска - The Guardian11.02.26, 10:18 • 5867 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Джеффри Эпштейн
Grand Theft Auto