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Коли і як найкраще міняти валюту - аналітики розкрили секрети вигідних операцій

Коли і як найкраще міняти валюту - аналітики розкрили секрети вигідних операцій

Київ • УНН

 • 14141 перегляди

Фінансові аналітики визначили найкращий час для проведення операцій обміну валют

Війна повністю змінила валютний ринок України та зруйнувала його звичні усталені правила. Утім, фінансові аналітики визначили найкращий час для проведення операцій обміну валют.

Коли найвигідніше продавати долари чи євро, а коли поповнювати особисті валютні запаси, пише Обозреватель, із яким експерти поділились порадами щодо обміну валют.

Як відзначають автори публікації, до повномасштабної війни на валютний ринок мали чіткий вплив сезонні фактори: курс залежав і від експортних валютних доходів аграріїв, і від періодів закупівлі імпортного газу, і від великих бюджетних платежів. Після початку повномасштабної війни ситуація на валютному ринку України стала більш динамічною та менш передбачуваною.

"Як і раніше, головне та єдине, що впливає на курс, - політика НБУ, - зауважує керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій. - Скільки грошей і валюти Нацбанк продасть, щоб збалансувати попит, таким і буде курс на міжбанківському ринку".

Однак журналісти й експерти все ж таки виявили певні закономірності. Зараз вигідніше купувати зранку та наприкінці тижня - тоді валюта може бути дешевшою за умови інших стабільних чинників. Якщо ви здійснюєте операції на значну суму, то деякі обмінники можуть навіть запропонувати індивідуальний вигідніший курс.

"Якщо ж треба продати певну суму валюти на необхідні витрати у гривні під час девальваційного тренду, сплануйте цю операцію якнайближче до моменту розрахунку в гривні. Це дасть змогу отримати додаткову гривню коштом приросту курсу іноземної валюти, що особливо помітно на операціях із великими сумами. Окрім того, радимо користуватися механізмом тимчасової фіксації курсу в оператора валютного ринку", - пояснюють аналітики КИТ Group, одного з найбільших операторів ринку обміну готівкової валюти.

Така порада стане в пригоді, якщо продаєте долари чи євро для такої великої покупки, як побутова техніка, дорогий ремонт чи меблі, авто тощо. Окремі пункти обміну валют, зокрема й КИТ Group, пропонують клієнтам фіксацію курсу на 60 хвилин.

Кінець тижня - вигідний час для купівлі валюти, але не найкращий - для її продажу.

"У п'ятницю ціна придбання валюти може зростати через підвищений попит на неї перед вихідними. А ось для продажу валюти, особливо готівкової, чи обміну з валютної банківської картки на гривневу кінець тижня та вихідні дні - не найкращий час. Саме в ці дні зростають витрати людей на покупки чи відпочинок, що часто пов’язано з необхідністю продажу валюти. Тому оператори валютного ринку часто занижують перед вихідними курс купівлі валюти у клієнтів", - попереджають аналітики КИТ Group.

Вартість долара коливається навіть упродовж доби, нагадують автори публікації. Це найпомітніше на початку дня - у цей час банки та пункти обміну валют відкриваються та встановлюють свої курси. Активніші зміни можуть відбуватися упродовж дня - на готівковий ринок впливає жвава торгівля на міжбанківському ринку.

Експерти нагадують, що готівковий курс може істотно відрізнятися від безготівкового та курсу НБУ. Це особливо помітно під час нестабільності чи різкого зростання попиту на валюту. Наприклад, під впливом кризи або політичної нестабільності курс може зазнавати значних коливань через зміну попиту серед населення та спекуляції на ринку.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Економіка

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