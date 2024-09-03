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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Когда и как лучше всего менять валюту - аналитики раскрыли секреты выгодных операций

Когда и как лучше всего менять валюту - аналитики раскрыли секреты выгодных операций

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 09:55  •  9534 просмотра

Финансовые аналитики определили лучшее время для проведения операций обмена валют.

Война полностью изменила валютный рынок Украины и разрушила его привычные устоявшиеся правила. Впрочем, финансовые аналитики определили лучшее время для проведения операций обмена валют.

Когда выгоднее всего продавать доллары или евро, а когда - пополнять личные валютные запасы, пишет Обозреватель, с которым эксперты поделились советами по обмену валют.

Как отмечают авторы публикации, до полномасштабной войны на валютном рынке наблюдалось четкое влияние сезонных факторов: курс зависел и от экспортных валютных доходов аграриев, и от периодов закупки импортного газа, и от крупных бюджетных платежей. После начала полномасштабной войны ситуация на валютном рынке Украины стала более динамичной и менее предсказуемой.

"По-прежнему главное и единственное, что влияет на курс, - политика НБУ, - отмечает руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий. - Сколько денег и валюты Нацбанк продаст, чтобы сбалансировать спрос, таким и будет курс на межбанковском рынке".

Однако журналисты и эксперты все же обнаружили определенные закономерности. Сейчас выгоднее покупать утром и в конце недели - тогда валюта может быть дешевле при условии других стабильных факторов. Если вы совершаете операции на значительную сумму, то некоторые обменники могут даже предложить индивидуальный выгодный курс.

"Если же надо продать определенную сумму валюты на необходимые расходы в гривне во время девальвационного тренда, спланируйте эту операцию как можно ближе к моменту расчета в гривне. Это позволит получить дополнительную гривну за счет прироста курса иностранной валюты, что особенно заметно на операциях с большими суммами. Кроме того, советуем пользоваться механизмом временной фиксации курса у оператора валютного рынка", - объясняют аналитики КИТ Group, одного из крупнейших операторов рынка обмена наличной валюты.

Такой совет пригодится, если продаете доллары или евро для такой крупной покупки, как бытовая техника, дорогой ремонт или мебель, авто и тому подобное. Отдельные пункты обмена валют, в том числе и КИТ Group, предлагают клиентам фиксацию курса на 60 минут.

Конец недели - выгодное время для покупки валюты, но не лучшее - для ее продажи.

"В пятницу цена покупки валюты может расти из-за повышенного спроса на нее перед выходными. А вот для продажи валюты, особенно наличной, или обмена с валютной банковской карты на гривневую конец недели и выходные дни - не лучшее время. Именно в эти дни растут расходы людей на покупки или отдых, что часто связано с необходимостью продажи валюты. Поэтому операторы валютного рынка часто занижают перед выходными курс покупки валюты у клиентов", - предупреждают аналитики КИТ Group.

Стоимость доллара колеблется даже в течение суток, напоминают авторы публикации. Это наиболее заметно в начале дня - в это время банки и пункты обмена валют открываются и устанавливают свои курсы. Более активные изменения могут происходить в течение дня - на наличный рынок влияет оживленная торговля на межбанковском рынке.

Эксперты напоминают, что наличный курс может существенно отличаться от безналичного и курса НБУ. Это особенно заметно во время нестабильности или резкого роста спроса на валюту. Например, под влиянием кризиса или политической нестабильности курс может испытывать значительные колебания из-за изменения спроса среди населения и спекуляций на рынке.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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