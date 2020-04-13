Колишня помічниця звинуватила Джо Байдена у сексуальному насильстві

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Колишня помічниця Джо Байдена - Тара Рід звинуватила ймовірного кандидата у президенти США у сексуальному насильстві, яке трапилося, за її словами, понад 25 років тому. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.