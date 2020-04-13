Колишня помічниця звинуватила Джо Байдена у сексуальному насильстві
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Колишня помічниця Джо Байдена - Тара Рід звинуватила ймовірного кандидата у президенти США у сексуальному насильстві, яке трапилося, за її словами, понад 25 років тому. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.
Так, зі слів Рід, насильство відбулося у 1993 році, коли Байден був сенатором.
"Він шепотів мені і одночасно намагався поцілувати мене, він говорив: "Ти хочеш піти куди-небудь ще? Я пам'ятаю, що хотіла сказати "стоп", але я не знаю, сказала я це вголос або просто подумала. Я була наче заморожена", - розповіла Рід.
Повідомляється, що жінка подала заяву до поліції 9 квітня. У ній вона вказала, що навесні 1993 року стала жертвою насильства. До цього Рід заявляла про "недоречні дотики", однак не було свідчень про сексуальне насильство.
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Варто відзначити, що багато співробітників Байдена, які працюють з ним майже 20 років, не підтверджують слів Рід, оскільки, на їхню думку, така поведінка була нехарактерною для Байдена. Крім цього багато хто з його співробітників взагалі не змогли згадати Рід.
Однак Рід стверджує, що повідомила службу кадрів про те, що сталося, і їй скоротили число обов'язків, а після цього і взагалі - порекомендували знайти іншу роботу.
Відзначимо, що Рід не єдина, хто звинуватила Байдена в недоречний поведінці. Разом з нею оприлюднили свої історії ще сім жінок. Всі ці історії "спливли" перед тим, як Байден оголосив про свою президентську компанії минулої весни.
Як раніше повідомлялося в УНН, сенатор Берні Сандерс відмовився від подальшої участі в президентських перегонах у США.
Таким чином, тепер єдиним претендентом на участь у президентських виборах у США від Демократичної партії залишається колишній віце-президент США Джо Байден. Очікується, що згодом саме він буде висунутий кандидатом у президенти США від демократів.