Бывшая помощница обвинила Джо Байдена в сексуальном насилии

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Бывшая помощница Джо Байдена - Тара Рид обвинила вероятного кандидата в президенты США в сексуальном насилии, которое произошло, по ее словам, более чем 25 лет назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.