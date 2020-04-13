Байден представил свой план по снятию санитарных ограничений в США

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Бывший вице-президент США Джо Байден, который сейчас является наиболее вероятным кандидатом от демократов на выборах главы государства, представил свои предложения по отмене санитарных ограничений в стране, введенных из-за коронавирусную инфекцию COVID-19. Основные положения плана политика приводятся в его статье, опубликованной в воскресенье в электронной версии газеты The New York Times, передает УНН.