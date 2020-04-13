Кількість смертей від коронавірусу у світі майже сягнула 115 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Станом на 6:00 понеділка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 114 185 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 22 073 особи, Італії – 19 899 осіб, в Іспанії – 17 209 і Франції - 14 412. У Китаї загалом - 3343 особи, за останню добу без змін.
Всього у світі 1 848 503 інфікованих. У свою чергу, одужали 431 629 людей.
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Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (556 044), Іспанія (166 831), Італія (156 363), Франція (133 670), Німеччина (127 854) Велика Британія (85 208), Китай (83 135) та Іран (71 686).
Нагадаємо, станом на ранок 12 квітня в Україні за добу зафіксовано 266 нових випадків коронавірусу.