Количество смертей от коронавируса в мире почти достигло 115 тыс. человек

КИЕВ. 13 апреля. УНН. По состоянию на 6:00 понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 114 185 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).