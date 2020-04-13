Количество смертей от коронавируса в мире почти достигло 115 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. По состоянию на 6:00 понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 114 185 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в США — 22 073 лица, в Италии — 19 899 человек, в Испании — 17 209 и Франции — 14 412. В Китае в целом — 3343 человека, за последние сутки без изменений.
Всего в мире 1 848 503 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 431 629 человек.
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Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (556 044), Испания (166 831), Италия (156 363), Франция (133 670), Германия (127854) Великобритания (85 208), Китай (83 135) и Иран (71686).
Напомним, по состоянию на утро 12 апреля в Украине за сутки зафиксировано 266 новых случаев коронавируса.