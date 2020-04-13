Количество смертей от коронавируса в мире почти достигло 115 тыс. человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 864 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 18754 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 38386 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 42211 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 69311 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100605 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105200 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130459 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Количество смертей от коронавируса в мире почти достигло 115 тыс. человек

Количество смертей от коронавируса в мире почти достигло 115 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 23599 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. По состоянию на 6:00 понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 114 185 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США — 22 073 лица, в Италии — 19 899 человек, в Испании — 17 209 и Франции — 14 412. В Китае в целом — 3343 человека, за последние сутки без изменений.

Всего в мире 1 848 503 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 431 629 человек.

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Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (556 044), Испания (166 831), Италия (156 363), Франция (133 670), Германия (127854) Великобритания (85 208), Китай (83 135) и Иран (71686).

Напомним, по состоянию на утро 12 апреля в Украине за сутки зафиксировано 266 новых случаев коронавируса.

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