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Байден представив свій план по зняттю санітарних обмежень в США

Байден представив свій план по зняттю санітарних обмежень в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Колишній віце-президент США Джо Байден, який є зараз найбільш вірогідним кандидатом від демократів на виборах глави держави, представив свої пропозиції щодо скасування санітарних обмежень в країні, введених через коронавірусну інфекцію COVID-19. Основні положення плану політика наводяться в його статті, опублікованій в неділю в електронній версії газети The New York Times, передає УНН.

Байден не уточнює, коли саме повинні бути зняті зазначені обмеження. Він вважає, що це слід зробити після “значного зниження” темпів зростання кількості інфікованих в США. Для досягнення цієї мети, на думку колишнього віце-президента, американської адміністрації потрібно активно надавати владі штатів федеральну підтримку.

Як підкреслює Байден, в США “слід проводити у багато разів більше тестів (на зараження коронавірусом), ніж зараз”. Крім того, як вважає політик, лікарні потрібно підготувати до того, що відразу після часткового зняття санітарних обмежень в країні кількість інфікованих може різко зрости. За словами Байдена, медичним установам також буде потрібна додаткова допомога з боку федеральної влади.

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На думку колишнього віце-президента, відновлення ділової активності в країні має відбуватися поступово. Як він зазначив, “офіси і магазини треба відкрити раніше, ніж спорткомплекси і театри”. У статті констатується, що на підприємствах і в офісах, можливо, доведеться збільшити відстань між робочими місцями співробітників, а в ресторанах — розставити столики далі один від одного.

Байден також підкреслив, що має намір приділити пильну увагу расовим питань, що стосуються випадків зараження коронавірусом. Ряд американських ЗМІ раніше зазначали, що афроамериканці, наприклад, страждають через пандемію більше, ніж білі громадяни США.

Політик висловив упевненість в тому, що діюча адміністрація продемонструвала “нездатність планувати, підготуватися, провести неупереджену оцінку і повідомити мешканців країни про загрозу”, що стосується коронавірусу. За словами Байдена, це “призвело до катастрофічних наслідків”. “Нам не можна повторювати ці помилки”, — попередив він.

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Національний з’їзд Демократичної партії США, на якому Байдена, як очікується, назвуть кандидатом в президенти США, призначений на середину серпня в Мілуокі (штат Вісконсін). Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада.

За інформацією Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей федеральної і місцевої влади, в США зафіксовано понад 556 тис. випадків зараження коронавірусом, померли понад 22 тис. осіб. Найбільш важка ситуація склалася в штаті Нью-Йорк.

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