ВООЗ про докори Трампа: політизація COVID-19 призведе до "більшої кількості мішків для тіл"

"У центрі уваги всіх політичних партій має бути порятунок їхнього народу. Будь ласка, не політизуйте цей вірус. Якщо ви хочете, щоб вас експлуатували, і якщо ви хочете отримати набагато більше мішків для тіл, то ви це робите. Якщо ви не хочете більше мішків для тіл, то утримайтеся від політизації", - заявив Тедрос в середу на віртуальній прес-конференції в Женеві.

Коментарі прозвучали після того, як Трамп на питання про первинні відповідні дії ВООЗ, коли пандемія почала поширюватися за межами Китаю сказав, що він розчарований в організації і планує скоротити його американське фінансування.

Відзначається, що річний бюджет ВООЗ становить близько 6,3 млрд доларів, його фінансують країни-члени ООН.

США виділили агентству близько 553 мільйонів доларів в 2019 році.

З точки зору автора статті, атака Трампа була в основному розцінена як спроба звинуватити в поширенні вірусу, який заразив більше 432 тис. американців і убив не менше 14 800 осіб. Критики звинуватили самого Трампа в нездатності діяти швидко, щоб приборкати поширення хвороби.

Тедрос в середу не згадав Трампа на ім'я, але прямо відповів на погрози президента, заявивши, що в питанні епідемії існує як і раніше "багато невідомих, і ми не знаємо, як вірус поводитиметься в майбутньому".

"Якщо ми дбаємо про наших людей, якщо ми дбаємо про наших громадян, будь ласка, працюйте крізь партійні лінії, крізь ідеології, крізь переконання. Ось як ми можемо перемогти цей вірус. ... Найгірше ще попереду, якщо ми не будемо поспішати, щоб забезпечити єдність", - додав він.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп у вівторок пригрозив припинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я заявивши, що вони "зациклені на Китаї".