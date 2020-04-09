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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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ВОЗ об упрёках Трампа: политизация COVID-19 приведет к “большему количеству мешков для тел”

ВОЗ об упрёках Трампа: политизация COVID-19 приведет к “большему количеству мешков для тел”

Киев  •  УНН

 • 13664 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал мировых лидеров не политизировать реакцию планеты на коронавирус. Заявление последовало всего через день после того, как президент Дональд Трамп пригрозил приостановить финансирование организации и заявил, что ВОЗ “была во многом неправа” относительно вспышки вируса, передаёт УНН со ссылкой на Huffington post.

“В центре внимания всех политических партий должно быть спасение их народа. Пожалуйста, не политизируйте этот вирус. Если вы хотите, чтобы вас эксплуатировали, и если вы хотите получить гораздо больше мешков для тел, то вы это делаете. Если вы не хотите больше мешков для тел, то воздержитесь от политизации”, — заявил Тедрос в среду на виртуальной пресс-конференции в Женеве.

Комментарии прозвучали после того, как Трамп на вопрос о первоначальных ответных действиях ВОЗ, когда пандемия начала распространяться за пределами Китая сказал, что он разочарован в организации и планирует сократить его американское финансирование.

Отмечается, что годовой бюджет ВОЗ составляет около 6,3 млрд долларов, его финансируют страны-члены ООН.

США выделили агентству около 553 миллионов долларов в 2019 году.

С точки зрения автора статьи, атака Трампа была в основном расценена как попытка обвинить в распространении вируса, который заразил более 432 000 американцев и убил не менее 14 800 человек. Критики обвинили самого Трампа в неспособности действовать быстро, чтобы обуздать распространение болезни.

Тедрос в среду не упомянул Трампа по имени, но прямо ответил на угрозы президента, заявив, что в вопросе эпидемии существует по-прежнему “много неизвестных, и мы не знаем, как вирус будет вести себя в будущем”.

“Если мы заботимся о наших людях, если мы заботимся о наших гражданах, пожалуйста, работайте сквозь партийные линии, сквозь идеологии, сквозь убеждения. Вот как мы можем победить этот вирус. ... Худшее еще впереди, если мы не будем спешить, чтобы обеспечить единство”, — добавил он.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп во вторник пригрозил приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения заявив, что они “зациклены на Китае”. 

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