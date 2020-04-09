ВОЗ об упрёках Трампа: политизация COVID-19 приведет к “большему количеству мешков для тел”

“В центре внимания всех политических партий должно быть спасение их народа. Пожалуйста, не политизируйте этот вирус. Если вы хотите, чтобы вас эксплуатировали, и если вы хотите получить гораздо больше мешков для тел, то вы это делаете. Если вы не хотите больше мешков для тел, то воздержитесь от политизации”, — заявил Тедрос в среду на виртуальной пресс-конференции в Женеве.

Комментарии прозвучали после того, как Трамп на вопрос о первоначальных ответных действиях ВОЗ, когда пандемия начала распространяться за пределами Китая сказал, что он разочарован в организации и планирует сократить его американское финансирование.

Отмечается, что годовой бюджет ВОЗ составляет около 6,3 млрд долларов, его финансируют страны-члены ООН.

США выделили агентству около 553 миллионов долларов в 2019 году.

С точки зрения автора статьи, атака Трампа была в основном расценена как попытка обвинить в распространении вируса, который заразил более 432 000 американцев и убил не менее 14 800 человек. Критики обвинили самого Трампа в неспособности действовать быстро, чтобы обуздать распространение болезни.

Тедрос в среду не упомянул Трампа по имени, но прямо ответил на угрозы президента, заявив, что в вопросе эпидемии существует по-прежнему “много неизвестных, и мы не знаем, как вирус будет вести себя в будущем”.

“Если мы заботимся о наших людях, если мы заботимся о наших гражданах, пожалуйста, работайте сквозь партийные линии, сквозь идеологии, сквозь убеждения. Вот как мы можем победить этот вирус. ... Худшее еще впереди, если мы не будем спешить, чтобы обеспечить единство”, — добавил он.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп во вторник пригрозил приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения заявив, что они “зациклены на Китае”.