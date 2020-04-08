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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81270 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 97236 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101732 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101072 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108834 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 96813 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 104232 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131317 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130398 просмотра

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Актуальное
Трамп намерен приостановить финансирование ВОЗ

Трамп намерен приостановить финансирование ВОЗ

Киев  •  УНН

 • 15329 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп пригрозил приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения заявив, что они "зациклены на Китае". Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

"Трамп пригрозил сократить финансирование ВОЗ. Президент США обвинил организацию в "зацикленности на Китае" в условиях пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Трамп заявил, что ВОЗ "была во многом не права". Трамп осудил ВОЗ за то, что она выступала против ограничений на поездки из Китая и Европы.

"Мы намерены приостановить выплату денег, которые мы направляем на ВОЗ", - добавил Трамп.

После того, как журналисты начали задавать вопросы, президент США сказал, что "намерен изучить вопрос" о сокращении финансирования ВОЗ и отверг свое предыдущее заявление.

Отмечается, что последний по очереди счет, выставленный ВОЗ США, составил около 116 млн долларов в год.

Напомним, в США за вторник от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек. Этот показатель стал рекордным с начала эпидемии в стране.

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