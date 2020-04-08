Трамп намерен приостановить финансирование ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп пригрозил приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения заявив, что они "зациклены на Китае". Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
"Трамп пригрозил сократить финансирование ВОЗ. Президент США обвинил организацию в "зацикленности на Китае" в условиях пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Трамп заявил, что ВОЗ "была во многом не права". Трамп осудил ВОЗ за то, что она выступала против ограничений на поездки из Китая и Европы.
"Мы намерены приостановить выплату денег, которые мы направляем на ВОЗ", - добавил Трамп.
После того, как журналисты начали задавать вопросы, президент США сказал, что "намерен изучить вопрос" о сокращении финансирования ВОЗ и отверг свое предыдущее заявление.
Отмечается, что последний по очереди счет, выставленный ВОЗ США, составил около 116 млн долларов в год.
Напомним, в США за вторник от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек. Этот показатель стал рекордным с начала эпидемии в стране.