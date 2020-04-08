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Трамп має намір призупинити фінансування ВООЗ

Трамп має намір призупинити фінансування ВООЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп пригрозив призупинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я заявивши, що вони "зациклені на Китаї". Про це повідомляє УНН із посиланням на "Голос Америки".

"Трамп пригрозив скоротити фінансування ВООЗ. Президент США звинуватив організацію в "зацикленості на Китаї" в умовах пандемії коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Трамп заявив, що ВООЗ "була багато в чому неправа". Трамп засудив ВООЗ за те, що вона виступала проти обмежень на поїздки з Китаю і Європи.

"Ми маємо намір призупинити виплату грошей, які ми направляємо на ВООЗ", - додав Трамп.

Після того, як журналісти почали задавати питання, президент США сказав, що "має намір вивчити питання" про скорочення фінансування ВООЗ і відкинув свою попередню заяву.

Зазначається, що останній за чергою рахунок, виставлений ВООЗ США, склав близько 116 мільйонів доларів на рік.

Нагадаємо, у США за вівторок від коронавірусу COVID-19 померли 1736 осіб. Цей показник став рекордним з початку епідемії у країні.

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