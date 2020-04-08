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У США кількість жертв коронавірусу досягла рекордних 1,7 тисячі за добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. У США за вівторок від коронавірусу COVID-19 померли 1736 осіб. Цей показник став рекордним з початку епідемії в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN і дані університету Джонса Хопкінса.

Попередній рекорд зі смертності був встановлений 4 квітня, тоді за добу померли 1344 людини.

У США від коронавірусу померли понад 12,7 тисячі осіб. Найбільше число смертей зафіксовано в Нью-Йорку (4009), це місто є епіцентром епідемії коронавірусу в США.

Нагадаємо, всього на території США заразилися більше 398 тисяч осіб.

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