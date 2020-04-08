В США число жертв коронавируса достигло рекордных 1,7 тысячи за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В США за вторник от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек. Этот показатель стал рекордным с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN и данные университета Джонса Хопкинса.
Предыдущий рекорд по смертности был установлен 4 апреля, тогда за сутки скончались 1344 человека.
В США от коронавируса умерли более 12,7 тысячи человек. Наибольшее число смертей зафиксировано в Нью-Йорке (4009), этот город является эпицентром эпидемии коронавируса в США.
Напомним, всего на территории США заразились более 398 тысячи человек.