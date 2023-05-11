Колишній ведучий каналу Fox News перезапустить своє шоу в Twitter
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Колишній ведучий Fox News Такер Карлсон, якого телеканал зняв з ефіру у минулому місяці, заявив, що «незабаром» відновить своє шоу в Twitter. Про це він повідомив у відеозверненні, яке виклав у соцмережах, повідомляє Reuters, пише УНН.
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«Незабаром ми представимо нову версію шоу, яке ми проводили останні шість з половиною років, у Twitter. Ми додамо ще деякі речі, про які ми вам розповімо. Але наразі ми просто вдячні, що ми тут», — сказав Карлсон.
Деталі
Звернення Карлсона з’явилося через кілька тижнів після того, як власник Twitter Ілон Маск дав інтерв’ю з Карлсоном на Fox News.
Маск, який є генеральним директором Twitter і називає себе «абсолютистом свободи слова», заявив, що його мета — зробити Twitter цифровою «ратушею», де користувачі зможуть ділитися різними точками зору.
«Ми не підписували жодної угоди. Такер підпорядковується тим самим правилам і винагородам, що й усі творці контенту», — написав Маск у Twitter
Це охоплює підписку та частку доходу від реклами, сказав Маск, додавши: «Продовжується робота над програмним забезпеченням, необхідним для (останнього)».
Довідково
Fox News Media і Карлсон домовилися припинити співпрацю минулого місяця, невдовзі після того, як материнська компанія Fox Corp погодилася на позов про наклеп у розмірі 787,5 мільйонів доларів, у якому головну роль зіграв найпопулярніший ведучий.
Карлсон сприймав консервативні проблеми та висловлював свої погляди у стилі, який зробив його шоу в прайм-тайм найпопулярнішою програмою новин кабельного телебачення серед груп віком від 25 до 54 років на найпопулярнішому каналі. Після припинення співпраці з ним рейтинги телеканалу впали.
Нагадаємо
Американський бізнесмен, виконавчий директор Twitter Ілон Маск на своїй сторінці у Twitter анонсував нові функції у додатку, серед яких дзвінки та зашифровані повідомлення, що надходять на платформу.