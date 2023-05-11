Колишній ведучий каналу Fox News перезапустить своє шоу в Twitter

ukru
Ексклюзив
08:30 • 15106 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 29286 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 47331 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 286330 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 385549 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 314024 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 346652 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308822 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223690 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207111 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 45633 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 46338 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 29681 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 44799 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 27188 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 47349 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 405181 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 547650 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 580061 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 576773 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 8391 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 27188 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 210186 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 385553 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 179532 перегляди
Актуальне
Колишній ведучий каналу Fox News перезапустить своє шоу в Twitter

Колишній ведучий каналу Fox News перезапустить своє шоу в Twitter

Київ • УНН

 • 314714 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Колишній ведучий Fox News Такер Карлсон, якого телеканал зняв з ефіру у минулому місяці, заявив, що «незабаром» відновить своє шоу в Twitter. Про це він повідомив у відеозверненні, яке виклав у соцмережах, повідомляє Reuters, пише УНН

Цитата 

«Незабаром ми представимо нову версію шоу, яке ми проводили останні шість з половиною років, у Twitter. Ми додамо ще деякі речі, про які ми вам розповімо. Але наразі ми просто вдячні, що ми тут», — сказав Карлсон.

Деталі 

Звернення Карлсона з’явилося через кілька тижнів після того, як власник Twitter Ілон Маск дав інтерв’ю з Карлсоном на Fox News.

Маск, який є генеральним директором Twitter і називає себе «абсолютистом свободи слова», заявив, що його мета — зробити Twitter цифровою «ратушею», де користувачі зможуть ділитися різними точками зору.

«Ми не підписували жодної угоди. Такер підпорядковується тим самим правилам і винагородам, що й усі творці контенту», — написав Маск у Twitter

Це охоплює підписку та частку доходу від реклами, сказав Маск, додавши: «Продовжується робота над програмним забезпеченням, необхідним для (останнього)».

Довідково

Fox News Media і Карлсон домовилися припинити співпрацю минулого місяця, невдовзі після того, як материнська компанія Fox Corp погодилася на позов про наклеп у розмірі 787,5 мільйонів доларів, у якому головну роль зіграв найпопулярніший ведучий.

Карлсон сприймав консервативні проблеми та висловлював свої погляди у стилі, який зробив його шоу в прайм-тайм найпопулярнішою програмою новин кабельного телебачення серед груп віком від 25 до 54 років на найпопулярнішому каналі.  Після припинення співпраці з ним рейтинги телеканалу впали.

Нагадаємо

Американський бізнесмен, виконавчий директор Twitter Ілон Маск на своїй сторінці у Twitter анонсував нові функції у додатку, серед яких дзвінки та зашифровані повідомлення, що надходять на платформу. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$73.32
Bitcoin
$81,898.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.11
Золото
$3,155.00
Ethereum
$1,795.93