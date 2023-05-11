Бывший ведущий канала Fox News перезапустит свое шоу в Twitter
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон, которого телеканал снял с эфира в прошлом месяце, заявил, что «вскоре» возобновит свое шоу в Twitter, сообщает Reuters, пишет УНН.
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«Вскоре мы представим новую версию шоу, которое мы проводили последние шесть с половиной лет, в Twitter. Мы добавим еще некоторые вещи, о которых мы вам расскажем. Но пока мы просто благодарны, что мы здесь», - сказал Карлсон.
Детали
Обращение Карлсона появилось через несколько недель после того, как владелец Twitter Илон Маск дал интервью с Карлсоном на Fox News.
Маск, который является генеральным директором Twitter и называет себя «абсолютистом свободы слова, заявил, что его цель - сделать Twitter цифровой «ратушей», где пользователи смогут делиться различными точками зрения.
«Мы не подписывали никакого соглашения. Такер подчиняется тем же правилам и вознаграждениям, что и все создатели контента», - написал Маск в Twitter
Это включает подписку и долю дохода от рекламы, сказал Маск, добавив: «Продолжается работа над программным обеспечением, необходимым для (последнего)».
Справочно
Fox News Media и Карлсон договорились прекратить сотрудничество в прошлом месяце, вскоре после того, как материнская компания Fox Corp согласилась на иск о клевете в размере 787,5 миллионов долларов, в котором главную роль сыграл популярный ведущий.
Карлсон воспринимал консервативные проблемы и выражал свои взгляды в стиле, который сделал его шоу в прайм-тайм самой популярной программой новостей кабельного телевидения среди групп в возрасте от 25 до 54 лет на канале. После прекращения сотрудничества с ним рейтинги телеканала упали.
Напомним
Американский бизнесмен, исполнительный директор Twitter Inc Илон Маск на своей странице в Twitter анонсировал новые функции в приложении, включая звонки и зашифрованные сообщения, поступающие на платформу.