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У Twitter з'явиться функція дзвінків та зашифрованих повідомлень

У Twitter з'явиться функція дзвінків та зашифрованих повідомлень

Київ • УНН

 • 1103329 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Американський бізнесмен, виконавчий директор Twitter Inc Ілон Маск на своїй сторінці у Twitter анонсував нові функції у додатку, серед яких дзвінки та зашифровані повідомлення, які надходять на платформу, передає УНН.

Цитата

"Незабаром голосовий і відеочат буде доступний для будь-кого на цій платформі, тож ви зможете спілкуватися з людьми в будь-якій точці світу, не повідомляючи їм свій номер телефону", - написав Маск.

Деталі

Він також розповів, що в останній версії Twitter користувачі зможуть надсилати приватні повідомлення (DM) у відповідь на будь-яке повідомлення в ланцюжку, а не лише на останнє. Запуск зашифрованих повідомлень "DM V1.0" відбудеться завтра, 11 травня.

"Це швидко удосконалюватиметься. Визначальним показником стане те, що я не зможу побачити ваші приватні повідомлення, навіть якщо до моєї голови буде приставлений пістолет", - додав Маск.

Нагадаємо

У квітні 2023 року Twitter перестав застосовувати мітку "пов'язані із державою" для облікових записів ЗМІ. Їх вже не відображають багато відомих сторінок на платформі преси Західу, росії, Китаю та інших країн. 

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