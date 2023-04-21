Twitter не буде маркувати облікові записи ЗМІ як "пов'язані із державою"

Деталі

Згідно з оглядом AFP, у п’ятницю для багатьох відомих сторінок платформи Twitter відмовився від позначок «пов’язаний із державою» та «фінансований урядом» для облікових записів. Багато великих ЗМІ із західних країн, росії, Китаю та інших країн, які раніше мали ці теги, більше не відображають їх. Серед них акаунти National Public Radio в США, китайського офіційного інформаційного агентства Xinhua, RT з росії, та канадського CBC.

Довідково

У довідковій службі соцмережі пояснюють, що наявність тегів проурядових облікових записів надають додаткові відомості про облікові записи, якими керують офіційні представники уряду, проурядові ЗМІ та пов'язані з ними особи. "ЗМІ, які фінансуються урядом, — це ЗМІ, які отримують повне або часткове фінансування від уряду. Ступінь урядового впливу на їх редакційні матеріали може відрізнятися".

Доповнення

Раніше новим ярликом "фінансований державою ЗМІ" було позначено ВВС в основному акаунті в Twitter. Воно з'явилося після того, як Twitter зробив те саме з акаунтом громадського мовника США NPR. NPR заявило, що перестане публікувати твіти в акаунті, якщо до нього не буде внесено змін.

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