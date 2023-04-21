Twitter не будет маркировать учетные записи СМИ как "связанные с государством"

Детали

Согласно обзору AFP, в пятницу для многих известных страниц на платформе Twitter отказался от меток «связанный с государством» и «финансируемый правительством» для учетных записей. Многие крупные СМИ из западных стран, россии, Китая и других стран, которые ранее имели эти теги, больше не отображают их. Среди них аккаунты National Public Radio в США, китайского официального информационного агентства Xinhua, RT из россии, и канадского CBC.

Справочно

В справочной службе соцсети объясняют, что наличие тегов проправительственных учетных записей предоставляют дополнительные сведения об учетных записях, которыми управляют официальные представители правительства, проправительственные СМИ и связанные с ними лица. "СМИ, финансируемые правительством, — это СМИ, которые получают полное или частичное финансирование от правительства. Степень правительственного влияния на их редакционные материалы может отличаться".

Дополнение

Ранее новым ярлыком "финансируемое государством СМИ" было помечено ВВС в основном аккаунте в Twitter. Оно появилось после того, как Twitter сделал то же самое с аккаунтом общественного вещателя США NPR. NPR заявило, что перестанет публиковать твиты в аккаунте, если в него не будут внесены изменения.

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