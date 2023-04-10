Twitter позначив BBC "фінансованим державою ЗМІ", компанія заперечує
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. BBC заперечує проти нового ярлика, що описує її як "фінансований державою ЗМІ" в її основному акаунті в Twitter, повідомляє BBC News, пише УНН.
Деталі
Корпорація зв'язалася з гігантом соціальних мереж із приводу позначення в обліковому записі @BBC, щоб вирішити проблему "якнайшвидше".
"BBC є і завжди була незалежною. Нас фінансує британська громадськість за рахунок ліцензійних зборів", - ідеться у повідомленні.
Ілон Маск сказав, що, на його думку, ВВС є одним із "найменш упереджених" видань. Коли BBC News повідомила босу Twitter, що корпорація фінансується за рахунок ліцензійних зборів, Маск відповів електронною поштою, запитавши: "Чи точний ярлик Twitter?".
Він також, як видається, припустив, що розглядає можливість створення ярлика, який посилатиметься на "точні джерела фінансування".
Неясно, чи це буде стосуватися й інших ЗМІ.
Нове маркування Twitter акаунта BBC з'явилося після того, як він зробив те саме з акаунтом громадського мовника США NPR.
Спочатку компанія, що займається соціальними мережами, описувала NPR як "пов'язаний з державою ЗМІ" - ярлик, присвоєний ЗМІ, в тому числі російському RT і китайському агентству новин "Сіньхуа".
Пізніше це позначення було змінено на той же тег "фінансований державою ЗМІ", який тепер застосовується до облікового запису @BBC. NPR заявило, що перестане публікувати твіти в акаунті, якщо до нього не буде внесено змін.
Доповнення
У 2022 році ліцензійний збір BBC сягнув 3,8 млрд фунтів стерлінгів (4,7 млрд доларів США), що становить близько 71% від загального доходу BBC обсягом 5,3 млрд фунтів стерлінгів, а решта припадає на її комерційну та іншу діяльність, таку як гранти, гонорари та дохід від оренди.
BBC також отримує понад 90 мільйонів фунтів стерлінгів на рік від уряду для підтримки Всесвітньої служби ВВС, яка в основному обслуговує небританську аудиторію.
Продукція національного мовника також оплачується за рахунок роботи комерційних дочірніх компаній, таких як BBC Studios, а також за рахунок реклами послуг, які пропонують аудиторії за межами Великобританії.