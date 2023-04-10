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Twitter обозначил BBC "финансируемым государством СМИ", компания возражает

Twitter обозначил BBC "финансируемым государством СМИ", компания возражает

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. BBC возражает против нового ярлыка, описывающего ее как "финансируемое государством СМИ" в ее основном аккаунте в Twitter, сообщает BBC News, пишет УНН.

Детали

Корпорация связалась с гигантом социальных сетей по поводу обозначения в учетной записи @BBC, чтобы решить проблему "как можно быстрее".

"BBC есть и всегда была независимой. Нас финансирует британская общественность за счет лицензионных сборов", - говорится в сообщении.

Илон Маск сказал, что, по его мнению, ВВС является одним из "наименее предвзятых" изданий. Когда BBC News сообщила боссу Twitter, что корпорация финансируется за счет лицензионных сборов, Маск ответил по электронной почте, спросив: "Точен ли ярлык Twitter?"

Он также, как представляется, предположил, что рассматривает возможность создания ярлыка, который будет ссылаться на "точные источники финансирования".

Неясно, будет ли это касаться и других СМИ.

Новая маркировка Twitter аккаунта BBC появилась после того, как он сделал то же самое с аккаунтом общественного вещателя США NPR.

Изначально компания, занимающаяся социальными сетями, описывала NPR как "связанное с государством СМИ" - ярлык, присвоенный СМИ, в том числе российскому RT и китайскому агентству новостей "Синьхуа".

Позже это обозначение было изменено на тот же тег "финансируемое государством СМИ", который теперь применяется к учетной записи @BBC. NPR заявило, что перестанет публиковать твиты в аккаунте, если в него не будут внесены изменения.

Дополнение

В 2022 году лицензионный сбор BBC достиг 3,8 млрд фунтов стерлингов (4,7 млрд долларов США), что составляет около 71% от общего дохода BBC в размере 5,3 млрд фунтов стерлингов, а остальное приходится на ее коммерческую и другую деятельность, такую как гранты, гонорары и доход от аренды.

BBC также получает более 90 миллионов фунтов стерлингов в год от правительства для поддержки Всемирной службы ВВС, которая в основном обслуживает небританскую аудиторию.

Продукция национального вещателя также оплачивается за счет работы коммерческих дочерних компаний, таких как BBC Studios, а также за счет рекламы услуг, которые предлагают аудитории за пределами Великобритании.

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