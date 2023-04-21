Twitter почав видаляти сині галочки в користувачів, які не заплатили за неї: без верифікації залишились Роналду, Кардаш'ян та Папа Римський
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Twitter почав видаляти сині галочки в користувачів, які не заплатили за неї, тож тепер без верифікації акаунту залишились Кріштіану Роналду, Кім Кардаш'ян, Папа Римський та багато інших відомих людей. Про це пише CNN, передає УНН.
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Twitter почав видаляти блакитні галочки з відомих облікових записів. Ці позначки верифікації акаунту існують для того, щоб переконатися, що облікові записи належать тому, за кого себе видає людина.
Тепер користувачам доведеться платити за синю галочку в рамках пропозиції "Twitter Blue", яка, як сподівається Ілон Маск, допоможе вирішити фінансові проблеми компанії. Як зазначається, незважаючи на деякі зміни в політиці організації за останні кілька місяців, схоже, що процес видалення вже почався.
Відомі люди в Твіттері вже почали коментувати зникнення своїх синіх галочок. Так, Папа Римський, Джоан Роулінг, Кріштіану Роналду, Кім Кардаш'ян, Бейонсе, Білл Гейтс, принц і принцеса Уельські та багато інших відомих людей вже втратили свої позначки верифікації акаунту.
Відомий британський телеведучий Райлан Кларк, який буде вести цьогорічне Євробачення, у своєму Твіттер написав:
"До побачення, синя галочка". На фото публікації також присутній напис: "Я більше не знаменитий".
Нагадаємо
Деякі знаменитості заявили, що не платитимуть Ілону Маску за синю галочку.
Bye bye blue tick pic.twitter.com/14z5nPpErA— R Y L A N (@Rylan) April 20, 2023