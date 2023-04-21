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Twitter почав видаляти сині галочки в користувачів, які не заплатили за неї: без верифікації залишились Роналду, Кардаш'ян та Папа Римський

Twitter почав видаляти сині галочки в користувачів, які не заплатили за неї: без верифікації залишились Роналду, Кардаш'ян та Папа Римський

Київ • УНН

 • 938944 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Twitter почав видаляти сині галочки в користувачів, які не заплатили за неї, тож тепер без верифікації акаунту залишились Кріштіану Роналду, Кім Кардаш'ян, Папа Римський та багато інших відомих людей. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі

Twitter почав видаляти блакитні галочки з відомих облікових записів. Ці позначки верифікації акаунту існують для того, щоб переконатися, що облікові записи належать тому, за кого себе видає людина.

Тепер користувачам доведеться платити за синю галочку в рамках пропозиції "Twitter Blue", яка, як сподівається Ілон Маск, допоможе вирішити фінансові проблеми компанії. Як зазначається, незважаючи на деякі зміни в політиці організації за останні кілька місяців, схоже, що процес видалення вже почався.

Відомі люди в Твіттері вже почали коментувати зникнення своїх синіх галочок. Так, Папа Римський, Джоан Роулінг, Кріштіану Роналду, Кім Кардаш'ян, Бейонсе, Білл Гейтс, принц і принцеса Уельські та багато інших відомих людей вже втратили свої позначки верифікації акаунту.

Відомий британський телеведучий Райлан Кларк, який буде вести цьогорічне Євробачення, у своєму Твіттер написав:

"До побачення, синя галочка". На фото публікації також присутній напис: "Я більше не знаменитий". 

Нагадаємо

Деякі знаменитості заявили, що не платитимуть Ілону Маску за синю галочку.

Bye bye blue tick pic.twitter.com/14z5nPpErA

— R Y L A N (@Rylan) April 20, 2023

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