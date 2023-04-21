Twitter начал удалять синие галочки у пользователей, которые не заплатили за нее: без верификации остались Роналду, Кардашьян и Папа Римский

ukru
Эксклюзив
06:00 • 32205 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 105358 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 69029 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 118221 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 116506 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 107075 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101942 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112967 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132893 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 180418 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 82884 просмотра
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 43999 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 73707 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 103759 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 30519 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 180418 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 211038 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 151529 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 157881 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 194211 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 89160 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 107367 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 124002 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 159389 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 166059 просмотра
Актуальное
Twitter начал удалять синие галочки у пользователей, которые не заплатили за нее: без верификации остались Роналду, Кардашьян и Папа Римский

Twitter начал удалять синие галочки у пользователей, которые не заплатили за нее: без верификации остались Роналду, Кардашьян и Папа Римский

Киев • УНН

 • 938936 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Twitter начал удалять синие галочки у пользователей, которые не заплатили за нее, и теперь без верификации аккаунта остались Криштиану Роналду, Ким Кардашьян, Папа Римский и многие другие известные люди. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Twitter начал удалять голубые галочки с известных учетных записей. Эти отметки верификации аккаунта существуют для того, чтобы убедиться, что учетные записи принадлежат тому, за кого себя выдает человек.

Теперь пользователям придется платить за синюю галочку в рамках предложения "Twitter Blue", которое, как надеется Илон Маск, поможет решить финансовые проблемы компании. Как отмечается, несмотря на некоторые изменения в политике организации за последние несколько месяцев, похоже, что процесс удаления уже начался.

Известные люди в Твиттере уже начали комментировать исчезновение своих синих галочек. Так, Папа Римский, Джоан Роулинг, Криштиану Роналду, Ким Кардашьян, Бейонсе, Билл Гейтс, принц и принцесса Уэльские и многие другие известные люди уже потеряли свои отметки верификации аккаунта.

Известный британский телеведущий Райлан Кларк, который будет вести Евровидение-2023, в своем Твиттер написал:

"До свидания, синяя галочка". На фото публикации также присутствует надпись: "Я больше не знаменит". 

Напомним

Некоторые знаменитости заявили, что не будут платить Илону Маску за синюю галочку.

Bye bye blue tick pic.twitter.com/14z5nPpErA

— R Y L A N (@Rylan) 20 апреля 2023 года

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы