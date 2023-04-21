Twitter начал удалять синие галочки у пользователей, которые не заплатили за нее: без верификации остались Роналду, Кардашьян и Папа Римский
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Twitter начал удалять синие галочки у пользователей, которые не заплатили за нее, и теперь без верификации аккаунта остались Криштиану Роналду, Ким Кардашьян, Папа Римский и многие другие известные люди. Об этом пишет CNN, передает УНН.
Детали
Twitter начал удалять голубые галочки с известных учетных записей. Эти отметки верификации аккаунта существуют для того, чтобы убедиться, что учетные записи принадлежат тому, за кого себя выдает человек.
Теперь пользователям придется платить за синюю галочку в рамках предложения "Twitter Blue", которое, как надеется Илон Маск, поможет решить финансовые проблемы компании. Как отмечается, несмотря на некоторые изменения в политике организации за последние несколько месяцев, похоже, что процесс удаления уже начался.
Известные люди в Твиттере уже начали комментировать исчезновение своих синих галочек. Так, Папа Римский, Джоан Роулинг, Криштиану Роналду, Ким Кардашьян, Бейонсе, Билл Гейтс, принц и принцесса Уэльские и многие другие известные люди уже потеряли свои отметки верификации аккаунта.
Известный британский телеведущий Райлан Кларк, который будет вести Евровидение-2023, в своем Твиттер написал:
"До свидания, синяя галочка". На фото публикации также присутствует надпись: "Я больше не знаменит".
Напомним
Некоторые знаменитости заявили, что не будут платить Илону Маску за синюю галочку.
Bye bye blue tick pic.twitter.com/14z5nPpErA— R Y L A N (@Rylan) 20 апреля 2023 года