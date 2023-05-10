В Twitter появится функция звонков и зашифрованных сообщений

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"Вскоре голосовой и видеочат будет доступен для любого на этой платформе, так что вы сможете общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона", - написал Маск.

Детали

Он также рассказал, что в последней версии Twitter пользователи смогут отправлять личные сообщения (DM) в ответ на любое сообщение в цепочке, а не только на последнее. Запуск зашифрованных сообщений "DM V1.0" состоится завтра, 11 мая.

"Это будет быстро совершенствоваться. Определяющим показателем станет то, что я не смогу увидеть ваши личные сообщения, даже если к моей голове будет приставлен пистолет", - добавил Маск.

Напомним

В апреле 2023 года Twitter перестал применять метку "связанные с государством" для учетных записей СМИ. Их уже не отображают многие известные страницы на платформе прессы Запада, России, Китая и других стран.