В Twitter появится функция звонков и зашифрованных сообщений

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Американский бизнесмен, исполнительный директор Twitter Inc Илон Маск на своей странице в Twitter анонсировал новые функции в приложении, среди которых звонки и зашифрованные сообщения, которые поступают на платформу, передает УНН.

Цитата

"Вскоре голосовой и видеочат будет доступен для любого на этой платформе, так что вы сможете общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона", - написал Маск.

Детали

Он также рассказал, что в последней версии Twitter пользователи смогут отправлять личные сообщения (DM) в ответ на любое сообщение в цепочке, а не только на последнее. Запуск зашифрованных сообщений "DM V1.0" состоится завтра, 11 мая.

"Это будет быстро совершенствоваться. Определяющим показателем станет то, что я не смогу увидеть ваши личные сообщения, даже если к моей голове будет приставлен пистолет", - добавил Маск.

Напомним

В апреле 2023 года Twitter перестал применять метку "связанные с государством" для учетных записей СМИ. Их уже не отображают многие известные страницы на платформе прессы Запада, России, Китая и других стран. 

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