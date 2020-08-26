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Екс-співвласник "Дельта банку" Лагун повинен з'явитися сьогодні на допит про "схлопування" кредитів з Cargill

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Сьогодні, 26 серпня, об 11:00 колишній співвласник “Дельта банку” Микола Лагун повинен з’явитися на допит в Нацполіцію, де йому планують вручити підозра, повідомляє УНН.

Екс-співвласник "Дельта банку" Лагун повинен з'явитися сьогодні на допит про "схлопування" кредитів з Cargill

Йдеться про кримінальну справу № 12015160160000210 від 3 березня 2015 року, де фігурують колишні співробітники “Дельта банку”, службові особи “Іллічівського зернового терміналу”, “Стройбуд Іллічівська”, а також американської Cargill Financial Services International (входить в групу компаній Cargill, яка разом з Лагуном була співвласником “Дельта банку”).

Як встановило слідство, у “Іллічівського зернового терміналу” були кредити “Дельта банку” на суму 619,3 млн грн і 8,17 млн дол. Однак незадовго до введення тимчасової адміністрації в банк (02.03.2015) від “Іллічівського зернового терміналу” і “Стройбуд Іллічівська” надійшли заяви про припинення зобов’язань перед банком з тієї причини, що вони “схлопнули” свої кредити з Cargill Financial Services International або іншими словами, зробили перезалік з ним замість погашення боргу банку. Однак, виявилося, що зазначені угоди були фіктивними.

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“Встановлено, що посадові особи компаній „Іллічівський зерновий порт“ і „Стройбуд Іллічівськ“, зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову з колишніми співробітниками АТ „Дельта Банк“, з метою погашення заборгованості за кредитними договорами та зняття обтяження в АТ „Дельта банк“ на заставне майно надали фіктивні договори переуступки боргу, укладені з компанією-нерезидентом”, — стверджувалося в рішенні Печерського райсуду Києва від 04.02.2016 з посиланням на дані слідчих.

За даними ЗМІ, незаконними оборудками керував заступник голови ради директорів “Дельта банку” Віталій Масюра, якого називають наближеним до Cargill. Також повідомлялося, що на момент виведення грошей “Дельта банку” на користь Cargill кумом Масюри був співробітник московського офісу Cargill Financial Services International Іван Кисельов, який також міг впливати на процес.

На початку слідства Масюру оголошували в розшук, а серед арештованого майна були Bentley Continental, BMW, чотири Land Rover Range Rover, три Mercedes-Benz, дві Audi, житловий будинок площею 597,4 кв.м, квартира. Однак, вже в 2018 році суд частково зняв арешт з майна Масюри.

Раніше УНН повідомляв, що також незаконними були визнані угоди по “схлопування” кредитів Дельта банку між Cargill і компаніями “Яблуневий дар” і “Танк Транс” на суму 20 млн доларів.

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