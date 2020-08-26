Экс-совладелец "Дельта банка" Лагун должен явиться сегодня на допрос по "схлопыванию" кредитов с Cargill

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 31979 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 69187 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 116512 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 109830 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 62839 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72352 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186575 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150424 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158348 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138581 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2м/с
42%
Популярные новости

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 15255 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13814 просмотра

Зеленский назвал переговоры с США по ископаемым положительными и анонсировал новые встречи

15 апреля, 15:30 • 10551 просмотра

В Турции проходит встреча по гарантии безопасности на Черном море, а не мирные переговоры - Зеленский

15 апреля, 15:50 • 10645 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10707 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 116511 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 109829 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 87027 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 99151 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 129128 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 5438 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10721 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13826 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16712 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18711 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Экс-совладелец "Дельта банка" Лагун должен явиться сегодня на допрос по "схлопыванию" кредитов с Cargill

Киев • УНН

 • 14748 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Сегодня, 26 августа, в 11:00 бывший совладелец “Дельта банка” Николай Лагун должен явиться на допрос в Нацполицию, где ему планируют вручить подозрение, сообщает УНН.

Экс-совладелец "Дельта банка" Лагун должен явиться сегодня на допрос по "схлопыванию" кредитов с Cargill

Речь идет об уголовном деле № 12015160160000210 от 3 марта 2015, где фигурируют бывшие сотрудники “Дельта банка”, служебные лица “Ильичевского зернового терминала”, “Стройбуд Ильичевска”, а также американской Cargill Financial Services International (входит в группу компаний Cargill, которая вместе с Лагуном была совладельцем “Дельта банка”).

Как установило следствие, у “Ильичевского зернового терминала” были кредиты “Дельта банка” на сумму 619,3 млн грн и 8,17 млн долл. Однако незадолго до введения временной администрации в банк (02.03.2015) от “Ильичевского зернового терминала” и “Стройбуд Ильичевска” поступили заявления о прекращение обязательств перед банком по той причине, что они “схлопнули” свои кредиты с Cargill Financial Services International или другими словами, совершили перезачет с ним вместо погашения долга банку. Однако, оказалось, что указанные сделки были фиктивными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин одалживает деньги у американского Cargill, вопреки его финансовым махинациям в Украине

“Установлено, что должностные лица компаний „Ильичевский зерновой порт“ и „Стройбуд Ильичевск“, злоупотребляя своим служебным положением, вступив в преступный сговор с бывшими сотрудниками АО „Дельта Банк“, с целью погашения задолженности по кредитным договорам и снятия обременения в АО „Дельта Банк“ на залоговое имущество предоставили фиктивные договоры переуступки долга, заключенные с компанией-нерезидентом”, — утверждалось в решении Печерского райсуда Киева от 04.02.2016 со ссылкой на данные следователей.

По данным СМИ, незаконными сделками руководил зампред совета директоров “Дельта банка” Виталий Масюра, которого называют приближенным к Cargill. Также сообщалось, что на момент выводы денег “Дельта банка” в пользу Cargill кумом Масюры являлся сотрудник московского офиса Cargill Financial Services International Иван Киселев, который также мог влиять на процесс.

В начале следствия Масюру объявляли в розыск, а среди арестованного имущества были Bentley Continental, BMW, четыре Land Rover Range Rover, три Mercedes-Benz, две Audi, жилой дом площадью 597,4 кв.м, квартира. Однако, уже в 2018 году суд частично снял арест с имущества Масюры.

Ранее УНН сообщал, что также незаконными были признаны сделки по “схлопыванию” кредитов Дельта банка между Cargill и компаниями “Яблочный дар” и “Танк Транс” на сумму 20 млн долларов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.83
Bitcoin
$83,648.10
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,269.56
Ethereum
$1,587.39