Экс-совладелец "Дельта банка" Лагун должен явиться сегодня на допрос по "схлопыванию" кредитов с Cargill

Речь идет об уголовном деле № 12015160160000210 от 3 марта 2015, где фигурируют бывшие сотрудники “Дельта банка”, служебные лица “Ильичевского зернового терминала”, “Стройбуд Ильичевска”, а также американской Cargill Financial Services International (входит в группу компаний Cargill, которая вместе с Лагуном была совладельцем “Дельта банка”).

Как установило следствие, у “Ильичевского зернового терминала” были кредиты “Дельта банка” на сумму 619,3 млн грн и 8,17 млн долл. Однако незадолго до введения временной администрации в банк (02.03.2015) от “Ильичевского зернового терминала” и “Стройбуд Ильичевска” поступили заявления о прекращение обязательств перед банком по той причине, что они “схлопнули” свои кредиты с Cargill Financial Services International или другими словами, совершили перезачет с ним вместо погашения долга банку. Однако, оказалось, что указанные сделки были фиктивными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин одалживает деньги у американского Cargill, вопреки его финансовым махинациям в Украине

“Установлено, что должностные лица компаний „Ильичевский зерновой порт“ и „Стройбуд Ильичевск“, злоупотребляя своим служебным положением, вступив в преступный сговор с бывшими сотрудниками АО „Дельта Банк“, с целью погашения задолженности по кредитным договорам и снятия обременения в АО „Дельта Банк“ на залоговое имущество предоставили фиктивные договоры переуступки долга, заключенные с компанией-нерезидентом”, — утверждалось в решении Печерского райсуда Киева от 04.02.2016 со ссылкой на данные следователей.

По данным СМИ, незаконными сделками руководил зампред совета директоров “Дельта банка” Виталий Масюра, которого называют приближенным к Cargill. Также сообщалось, что на момент выводы денег “Дельта банка” в пользу Cargill кумом Масюры являлся сотрудник московского офиса Cargill Financial Services International Иван Киселев, который также мог влиять на процесс.

В начале следствия Масюру объявляли в розыск, а среди арестованного имущества были Bentley Continental, BMW, четыре Land Rover Range Rover, три Mercedes-Benz, две Audi, жилой дом площадью 597,4 кв.м, квартира. Однако, уже в 2018 году суд частично снял арест с имущества Масюры.

Ранее УНН сообщал, что также незаконными были признаны сделки по “схлопыванию” кредитов Дельта банка между Cargill и компаниями “Яблочный дар” и “Танк Транс” на сумму 20 млн долларов.