Кабмін позичає гроші у американського Cargill, попри його фінансові махінації в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Кабмін схвалив залучення кредитів від Cargill Financial Services International, Inc. на загальну суму до 250 млн євро, передає УНН з посиланням на відповідну постанову уряду.
Залучити кредити від Cargill КМУ доручив Міністерству фінансів.
Згідно з документом, на загальну суму кредитів нараховується:
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- процентний дохід за ставкою 5,95% річних за кредитними договорами з терміном погашення через три роки після дати отримання кредитних коштів;
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- процентний дохід за ставкою 6,85% річних за кредитними договорами з терміном погашення через п'ять років після дати отримання кредитних коштів.
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Процентний дохід виплачується щокварталу, а остаточне погашення кредитів здійснюється через три роки і через п'ять років після дати отримання кредитних коштів.
"Погашення та обслуговування кредитів здійснюється за рахунок коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік", - йдеться в документі.
Відзначимо, що рік тому уряд вже брав у Cargill кредит, теж у 250 млн євро. Але рік тому відсотки були меншими: 5,15% річних за кредитом 100 млн євро на два роки і 6,25% за кредитом 150 млн євро на п'ять років.
Також нагадаємо, американський Cargill, у якого уряд бере гроші в борг, був не одноразово помічений у схемах ухилення від сплати податків Україні і незаконній оборудці по кредитах "Дельта Банку", внаслідок чого вкладники втратили гроші.
З причини вищевикладеного, дії чиновників викликають питання їх політичної і професійної відповідності займаним посадам, каже політтехнолог Андрій Бодров.
"Перед укладенням будь-якої угоди контрагента потрібно перевіряти, у тому числі - на предмет дотримання податкового законодавства. Якби наші чиновники виконували цю процедуру сумлінно - факт ухилення від сплати податків тією чи іншою компанією був би їм відомий. Якщо вони знали про нього і проігнорували - настає момент політичної відповідальності за те, що ми співпрацюємо з тими, хто порушує законодавство. А якщо не знали і зробили - тут питання професійної відповідності", - говорить він.
Фінансові махінації вигідніше провертати з тими, хто "в темі", додав Бодров.
"З ким ти вже працював. За моїм передчуттям, ми ще не одноразово почуємо назву цієї фірми, у тому числі з питань ухилення від сплати податків. Але це - моя суб'єктивна думка", - говорить він.