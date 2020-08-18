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Кабмин одалживает деньги у американского Cargill, вопреки его финансовым махинациям в Украине

Кабмин одалживает деньги у американского Cargill, вопреки его финансовым махинациям в Украине

Киев  •  УНН

 • 17817 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Кабмин одобрил привлечение кредитов от Cargill Financial Services International, Inc. на общую сумму до 250 млн евро, передает УНН со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Привлечь кредиты от Cargill КМУ поручил Министерству финансов.

Согласно документу, на общую сумму кредитов начисляется:

  • процентный доход по ставке 5,95% годовых по кредитным договорам со сроком погашения через три года после даты получения кредитных средств;
  • процентный доход по ставке 6,85% годовых по кредитным договорам со сроком погашения через пять лет после даты получения кредитных средств.

Процентный доход выплачивается ежеквартально, а окончательное погашение кредитов осуществляется через три года и через пять лет после даты получения кредитных средств.

“Погашение и обслуживание кредитов осуществляется за счет средств, предусмотренных законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год”, — говорится в документе.

Отметим, что год назад правительство уже брало у Cargill кредит, тоже в 250 млн евро. Но год назад проценты были меньше: 5,15% годовых по кредиту 100 млн евро на два года и 6,25% по кредиту 150 млн евро на пять лет.

Также напомним, американский Cargill, у которого правительство берет деньги взаймы, был не раз замечен в схемах уклонения от уплаты налогов Украине и незаконной сделке по кредитам “Дельта Банка”, вследствие чего вкладчики лишились денег

В виду вышеизложенного, действия чиновников вызывают вопрос их политического и профессионального соответствия занимаемым должностям, говорит политтехнолог Андрей Бодров.

“Перед заключением какого-либо соглашения контрагента нужно проверять, в том числе — на предмет соблюдения налогового законодательства. Если бы наши чиновники выполняли данную процедуру добросовестно — факт уклонения от уплаты налогов той или иной компанией был бы им известен. Если они знали о нем и проигнорировали — наступает момент политической ответственности за то, что мы сотрудничаем с теми, кто нарушает законодательство. А если не знали и сделали — тут вопрос профессионального соответствия”, — говорит он.

Финансовые махинации выгоднее проворачивать с теми, кто “в теме”, добавил Бодров.

“С кем ты уже работал. По моему предчувствию, мы еще не раз услышим название этой фирмы, в том числе по вопросам уклонения от уплаты налогов. Но это — мое субьективное мнение”, — говорит он.

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