Колеги Шахова по комітету ВР не мають симптомів коронавірусу - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Члени парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування, які відвідали засідання комітету з народним депутатом Сергієм Шаховим, у якого виявили коронавірус, не мають симптомів захворювання. Про це УНН повідомив інший член комітету, депутат Ігор Кривошеєв.
“Я не знаю, наскільки усі члени комітету робили тест (на коронавірус — ред.) чи ні. Насправді, рекомендація від лікарів є наступною: робити тест рекомендовано, тільки якщо вже є реальні симптоми. Оскільки у членів комітету симптомів ні в кого немає, то, напевно, це було більш на добровільних засадах. Я тест вирішив все ж таки пройти, відповідно сьогодні обіцяють результати”, — повідомив нардеп.
Нагадаємо, уже встановлені 50 осіб, які контактували з народним депутатом Сергієм Шаховим, у якого підтвердили зараження коронавірусом.