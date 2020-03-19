Колеги Шахова по комітету ВР не мають симптомів коронавірусу - нардеп

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Члени парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування, які відвідали засідання комітету з народним депутатом Сергієм Шаховим, у якого виявили коронавірус, не мають симптомів захворювання. Про це УНН повідомив інший член комітету, депутат Ігор Кривошеєв.

“Я не знаю, наскільки усі члени комітету робили тест (на коронавірус — ред.) чи ні. Насправді, рекомендація від лікарів є наступною: робити тест рекомендовано, тільки якщо вже є реальні симптоми. Оскільки у членів комітету симптомів ні в кого немає, то, напевно, це було більш на добровільних засадах. Я тест вирішив все ж таки пройти, відповідно сьогодні обіцяють результати”, — повідомив нардеп.

Нагадаємо, уже встановлені 50 осіб, які контактували з народним депутатом Сергієм Шаховим, у якого підтвердили зараження коронавірусом.

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