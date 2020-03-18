Встановлені вже 50 людей, з якими контактував нардеп Шахов, інфікований коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Уже встановлені 50 осіб, які контактували з народним депутатом Сергієм Шаховим, у якого підтвердили зараження коронавірусом. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку заступника глави МВС Антона Геращенка у Facebook.
"Тільки сьогодні були встановлені 50 осіб, які контактували з народним депутатом Сергієм Шаховим під час його зустрічей в Верховній раді та виступів в ефірах декількох телеканалів. І ця робота по виявленню зв’язків Шахова продовжується", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, народному депутату Сергію Шахову по телефону повідомили про підтвердження коронавірусу, проте він чекає документи з підтвердженням від державної лабораторії. Почувається Шахов нормально — температура вже впала. Про це він розповів у відеозверненні у Facebook.