Коллеги Шахова по комитету ВР не имеют симптомов коронавируса - нардеп

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100402 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103556 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105600 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104586 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113235 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100828 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105290 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106652 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131568 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130450 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Коллеги Шахова по комитету ВР не имеют симптомов коронавируса - нардеп

Коллеги Шахова по комитету ВР не имеют симптомов коронавируса - нардеп

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Члены парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования, которые посетили заседание комитета с народным депутатом Сергеем Шаховым, у которого обнаружили коронавирус, не имеют симптомов заболевания. Об этом УНН сообщил другой член комитета, депутат Игорь Кривошеев.

"Я не знаю, насколько все члены комитета делали тест (на коронавирус - ред.) или нет. На самом деле, рекомендация от врачей является следующей: делать тест рекомендуется, только если уже есть реальные симптомы. Поскольку у членов комитета симптомов ни у кого нет, то, наверное, это было более на добровольных началах. Я тест решил все же пройти, соответственно сегодня обещают результаты", - сообщил нардеп.

Напомним, уже установлены 50 человек, контактировавших с народным депутатом Сергеем Шаховым, у которого подтвердили заражение коронавирусом

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